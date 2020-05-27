ВАРШАВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Польским фермерам не хватает работников из Украины, которые покинули страну во время эпидемии коронавируса, рассказал РИА Новости глава Союза польских садоводов, депутат сейма страны Мирослав Малишевский.

"Работников не хватает из-за того, что слишком поздно была открыта граница для работников из Украины. Сейчас слишком малое их количество приезжает в Польшу. Все идет к тому, что работников и далее не будет хватать", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время эпидемии из Польши выехало большое количество украинцев. "Мы видели большие очереди на границе, была определенного рода паника среди работников. Значительная часть выехала в страхе перед закрытием границы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас польские сельхозпроизводители пытаются активно привозить украинцев на работу, но большинство желающих не смогли получить визы, так как из-за эпидемии коронавируса не работали польские консульства. "Все больше людей хотят приехать, но пока еще не так легко пересечь границу. Нужно иметь соответствующие документы", — сказал Малишевский.

При этом он отметил, что польские ведомства, которые выдают разрешения на работу гражданам Украины по запросу работодателей, выдают достаточное количество таких разрешений, но проблема возникла на стороне консульской службы.

По словам собеседника агентства, большое количество работников польским фермерам понадобится уже очень скоро для сбора клубники. "Уже начинается клубника, позже – голубика и, наконец, яблоки. Это три культуры, которых мы в Польше производим больше всего, где самая большая потребность в рабочей силе", — рассказал Малишевский. Он уточнил, что основной урожай клубники начнется через неделю-полторы.

Пока же, по информации депутата, польские фермеры частично трудоустраивают поляков – людей, которые потеряли работу или находятся в неоплачиваемых отпусках.

Он отметил, что недостаток украинских работников в первую очередь отразится на розничной цене продукции сельского хозяйства. "На оплате труда – наверняка отразится, но более отразится на ценах для потребителей. Потребитель будет должен заплатить за продукт больше, так как его будет меньше на рынке. Это является наибольшей опасностью – что продукции просто будет не хватать, так как урожай не будет собран", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уже сейчас клубника в розничной торговле стоит дороже, чем год назад. "В основном это происходит из-за отсутствия достаточного количества рабочих рук", — заключил он.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.