НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая /ПРАЙМ/. Министерство сельского хозяйства Индии активизировало операции по борьбе с саранчой в пострадавших штатах Раджастхан, Пенджаб, Гуджарат и Мадхья-Прадеш, сообщается в заявлении министерства, размещенном на сайте пресс-службы правительства.

"До настоящего времени работы по борьбе с саранчой были проведены на площади 47 308 гектаров в 303 местах в Раджастхане, Пенджабе, Гуджарате и Мадхья-Прадеше… Для эффективной борьбы с саранчой в разные дни было развернуто 89 пожарных расчетов для распыления пестицидов; 47 контрольных машин с распылителями и 810 опрыскивателей на тракторах", — отмечается в сообщении.

Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, равное ее весу, около двух граммов.

Отмечается, что обычно стаи саранчи попадают в Индию через Пакистан в июне-июле с приходом муссонов. Однако в этом году набеги саранчи зарегистрированы гораздо раньше из-за остатков прошлогодней популяции саранчи в Пакистане.