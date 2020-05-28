МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах, работающих в России.

В частности, посетителям кинотеатров рекомендуется использовать гигиенические маски.

"Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями", — следует из документа.

Зрители в кинотеатре должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, закрытие кинобаров не предполагается, но рекомендуется вести торговлю в них через вендинговые машины.

Также, в зале нужно при рассадке зрителей соблюдать дистанцию в один метр. Исключение — для членов одной семьи или проживающих вместе посетителей.

"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозале с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе", — отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.

"Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)", — говорится в сообщении.

При этом у касс, в фойе, кинобарах и при выходе и входе посетителей из кинотеатров зрители должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Рекомендовано по возможности продавать продукцию кинобаров бесконтактным способом, в том числе с помощью вендинговых машин.

ПОКУПКА БИЛЕТОВ

Ведомство советует по возможности покупать билеты в кинотеатры через автоматы и мобильные приложения по продаже билетов.

"Рекомендовать в кассах кинотеатров использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию кинобилетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже кинобилетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.", — отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.

ПРОТРИТЕ ОЧКИ

3D-очки могут предоставляться в кинотеатрах только при условии дезинфекции, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

"Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений", — говорится в рекомендациях.

МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ

Разработанные Роспотребнадзором совместно с министерством культуры РФ рекомендации для профилактики коронавируса в кинотеатрах выполнить реально, это меньшее из зол, считает гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин.

Ранее Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах, в частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты, носить маски и следить за интервалами между сеансами.

"Это меньшее из зол, что могло бы быть. Все более или менее реалистично, здесь надо отдать должное министерству культуры, которое пошло навстречу и прежде обратилось к нам с вопросом, что реально, а что нереально. Мы с должной ответственностью подошли к данному вопросу, и дальше уже Минкультуры проработало это все с Роспотребнадзором", — сказал собеседник агентства.

В рекомендациях Роспотребнадзора для кинотеатров нет ничего лишнего и сверхъестественного, добавил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Нам остается сказать спасибо Минкультуры и Роспотребнадзору, что наши предложения, которые мы готовили, приняты на 100%, и не добавили ничего лишнего, сверхъестественного", — сказал Березин.

Он отметил, что рекомендации позволяют каждому кинотеатру принять меры с учетом своей специфики.

"У нас нет жестких правил, допустим, рассадки в шахматном порядке. Есть возможность сделать исключения для членов семьи. Мы можем управлять перерывами между сеансами, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Кинотеатры, проанализировав свой трафик, если поймут что где-то не могут обеспечить дистанцию, значит им придется какие-то залы закрыть, чтобы обеспечить комфортное расположение зрителей", — пояснил Березин.