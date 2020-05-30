БЕРЛИН, 30 мая /ПРАЙМ/. Нераспроданное из-за COVID пиво перерабатывается повторно, его не нужно сливать в канализацию, хотя отдельные небольшие пивоварни в Германии были вынуждены сливать пиво из ранее откупоренных бочек, рассказали РИА Новости в немецкой ассоциации пивоварен DBB, подчеркнув, что вызванное пандемией падение продаж оказывает катастрофическое влияние на отрасль.

"Как правило, у рестораторов нет технических средств для опорожнения бочек. Если срок годности пива истек, то, в зависимости от технических возможностей пивоварни, оно может быть возвращено в процесс варения или использовано для производства биогаза. Поэтому его не нужно просто сливать в канализацию", — заявил официальный представитель DBB Марк-Оливер Хунхольц, добавив, что, "насколько мы слышали, только несколько небольших пивоварен сливали пиво в небольших количествах".

"Это касалось уже вскрытых пивных бочек. В остальном кризис пока не затянулся так надолго, чтобы масштабно затронуть срок годности (продукта)", — сказал он, добавив, что исключение составляет именно пиво во вскрытых бочках, так как "его нельзя разливать после нескольких недель перерыва".

При этом, по словам Хунхольца, "не имеет значения, был ли кран отделен от бочки за это время или нет". Такое пиво "не может больше разливаться после шести, самое позднее, восьми недель", пояснил он.

Представитель ассоциации добавил, что срок хранения свежего пива в специальных и невскрытых резервуарах составляет от трех до девяти месяцев, условия могут разнится для конкретного сорта. Основным требованием к максимально возможному сроку хранения такого пива является постоянное охлаждение продукта, подчеркнул он. Если оно было, к примеру, нарушено в связи с текущим кризисом и отключением из-за экономии системы охлаждения, то срок годности, соответственно, уменьшается.

По данным DBB, в Германии из-за мер, принятых в связи с распространением коронавируса, в апреле 2020 года продажи пива упали на 17,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца 2020 года продажи алкоголесодержащего пива уменьшились на 6,2%. Лидерами апрельского падения стали федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург, там продажи упали на 54,9%. В Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, где находится наибольшее количество пивоварен в Германии, падение составило 18,8 и 20,3% соответственно. Закрытие в связи с COVID большинства ресторанов, пабов, баров, кафе и дискотек в середине марта привели к убыткам вплоть до 80% для предприятий отрасли. Как заявил ранее исполнительный директор DBB Хольгер Айхеле, "потери от продаж огромны".

"Можно предположить, что 2020 год будет катастрофическим из-за все еще существующих ограничений на передвижение, сокращения гастрономического предложения и нехватки туристов. Пока не ясно, насколько велико будет падение продаж, поскольку неясно, как немцы будут потреблять пиво в летние месяцы, когда обычно выпивается основное количество пива особенно во время курортного сезона, который многие люди проведут в Германии", — отметил Хунхольц.