МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Среднесуточный оборот отраслей в Москве, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, с 20 по 26 мая вырос на 32% по сравнению с началом месяца, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что среднесуточный оборот составил 4,11 миллиарда рублей.

"В сравнении с прошлой неделей показатель также увеличился на 1,2%. За эту неделю стоматологическая практика увеличила объемы на 12,4%, гостиничный сектор — на 8,7%, торговля — на 4,8%, общепит — на 3,6%. За месяц общий среднесуточный оборот вырос на 32%, а в денежном выражении — на один миллиард рублей", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что обороты пострадавших от COVID отраслей экономики увеличиваются в течение всего месяца.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.