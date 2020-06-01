МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки еды Delivery Club в мае выполнил рекордное число заказов — свыше 5,5 миллиона (без учета доставки продуктов питания и заказов на вынос), что в 3 раза превышает показатель мая 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Это новый рекорд для компании. По сравнению с апрелем 2020 года Delivery Club вырос на 1 миллион заказов — это также самый быстрый рывок в истории сервиса", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что на результате мая сказались такие факторы, как подключение к платформе новых ресторанов, активность пользователей в период режима самоизоляции, а также проект по расширению зон доставки вместе с "Ситимобил".

"За последние три месяца к нам подключилось свыше 4000 новых ресторанов. Их интерес к доставке положительно сказывается на спросе: чем больше на платформе выбор ресторанов, тем интереснее пользователям чаще заказывать еду. Сейчас мы активно внедряем доставку с помощью водителей "Ситимобил", которые еще сильнее расширяют выбор ресторанов для клиентов. Увеличение логистических зон ускорило наш рост в мае, и мы ожидаем усиления этого эффекта в начале лета", — говорится в сообщении Delivery Club.

Помимо доставки еды из ресторанов, Delivery Club продолжает развивать направления доставки продуктов и заказа еды на вынос. Эту функцию подключили свыше 1 тысячи ресторанных сетей и отдельных заведений.

В период коронавируса Delivery Club запустил программу поддержки ресторанов, позволяющую локальным заведениям, выполняющим заказы своими силами, получать заказы от сервиса без комиссии. Комиссия для локальных ресторанов, доставляющих заказы с помощью курьеров Delivery Club, была снижена до 25%. Также сервис за свой счет удвоил курьерам чаевые, оставленные клиентами через мобильное приложение за апрель и май. С начала апреля курьеры в Москве сдают тесты на коронавирус.