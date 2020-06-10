МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Москвичи резко нарастили траты по картам после смягчения с 1 июня введенных в мегаполисе карантинных ограничений, пишет РБК со ссылкой на представителей крупных российских банков.

Напомним, что в первый день лета в столице возобновили работу непродовольственные магазины и некоторые сервисы бытовых услуг.

Как сообщили изданию в ВТБ, на прошлой неделе в Москве оборот POS-терминалов (устройство для приема карт к оплате) вырос на 114% по сравнению с периодом 1 — 7 апреля (первая нерабочая неделя). При этом объем оплаты товаров в начале июня отстает на 20% от оборота на начало марта, когда карантина еще не было и была предпраздничная неделя накануне 8 марта.

Банк "Русский стандарт" зафиксировал рост объемов платежей в Москве с 1 по 7 июня на 76% по сравнению с последней неделей мая: количество операций выросло на 22%. При этом в первый день смягчения ограничений — 1 июня — сумма покупок по картам выросла на 33% по сравнению с предыдущим понедельником, 25 мая.

Сбербанк сообщил, что в целом по России расходы покупателей в период с 1 по 7 июня выросли на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей, а по отношению к прошлому году падение расходов составило 10,8%.

Как сообщила компания "Эвотор", смягчение ограничений привело к росту в полтора раза оборота и доли заработавших в Москве предприятий малого и среднего бизнеса. Больше всего росли продажи одежды, обуви, парфюмерии, косметики, галантереи и стройматериалов.

Напомним, что с 9 июня в Москве сняты меры самоизоляции, а также режим пропусков и график прогулок горожан.