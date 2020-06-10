ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/. Работу мясной промышленности в США удалось восстановить после указа президента Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

"Мясоперерабатывающие предприятия работают на 95% объема по сравнению с 2019 годом", — сказала Макинани на брифинге.

"Его (Трампа) усилия обеспечили постоянный доступ американцев к цепочке поставок", — добавила она.

В мае Трамп издал указ, которым приравнял мясокомбинаты к производству по оборонному заказу в военное время. Тем самым Трамп освободил от значительной доли ответственности владельцев фабрик, которые принуждают сотрудников выходить на работу. Профсоюзы раскритиковали это решение, заявив, что снабжение мясом Трампу дороже, чем жизни работников. До указа Трампа среди работников индустрии отмечались тысячи случаев заболевания коронавирусом. Ряд крупных фабрик до указа закрылись, оптовые и розничные цены на мясо повысились.