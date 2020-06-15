ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Торгпредство России в Китае наблюдает колоссальный спрос на российское мясо с китайской стороны, заявил журналистам торговый представитель РФ Сергей Инюшин.

"В настоящее время мы наблюдаем колоссальный спрос на российское мясо со стороны Китая. Мы получаем десятки писем со стороны китайских компаний, все они заинтересованы в налаживании сотрудничества. Первого июня произошло знаковое событие: Россия получила разрешение на поставку в Китай нового вида продукции – охлажденной говядины. Ранее мы получили разрешение на поставки замороженной говядины, сейчас – охлажденной", — сказал Инюшин.

Он отметил, что в этом есть несколько стратегических моментов. Во-первых, по его словам, в последнее время меняется структура потребления мяса в Китае. Традиционно, максимальную долю занимает свинина, она сохраняет лидирующую позицию, однако благосостояние населения растет, что приводит к росту спроса на другие виды мяса. Говядина набирает все большую популярность в КНР, а во-вторых, охлажденное мясо – это продукция более высокого уровня, и доля такой продукции в общем объеме потребления растет.

"Таким образом, в целом увеличивается объем потребления мясной продукции – помимо свинины, а это все измеряется в миллиардах долларов. Исходя из задачи достижения в 2024 году отметки в 200 миллиардов двустороннего товарооборота, открытие новой ниши – поставок охлажденной говядины – очень хорошая возможность способствовать росту взаимной торговли", — считает Инюшин.

Торгпред также добавил, что в результате достигнутой договоренности с властями Чунцина, 29 мая первый состав с замороженным мясом курицы прибыл из РФ в КНР по схеме внутреннего таможенного транзита, что заняло всего лишь порядка двух недель.

"Благодаря механизму внутреннего таможенного транзита, мы не только получили выигрыш в скорости поставок, но и получили доступ напрямую к центру Китая, который пока еще не избалован нашим вниманием, но имеет огромный спрос на российскую продукцию и интерес к сотрудничеству с Россией", — добавил Инюшин.