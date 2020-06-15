87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В России проверки Росалкогольрегулирования (РАР) в первом квартале 2020 года выявили огромное количество спиртного в продаже, которое не соответствует законным требованиям к такого вида продукции.
Как пишет газета "Известия", проверки Росалкогольрегулирования обнаружили 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились либо продавались незаконно.
Большая часть нарушений связана с правилами торговли спиртным, лицензированием такого товара, а также порядком учета алкоголя.
Лидером по количеству нарушений стал Приволжский федеральный округ.
В целом по стране нелегальный оборот крепких напитков оценивается в 30–35%. Снизить эту долю поможет, по мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение минимальной зарплаты граждан — ее должно хватать на 100 бутылок водки.
Всего РАР провело 44,5 тысячи проверок. Из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров готовой алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.
Самые частые нарушения в торговле спиртным:
- Несоблюдение правил торговли алкоголем — 14 тысяч фактов
- Отсутствие лицензии — 2,7 тысячи случаев
- Нарушение порядка учета спиртного — 1 тысяча фактов
Еще 8 тысяч нарушений — выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200615/831623792.html