МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В России проверки Росалкогольрегулирования (РАР) в первом квартале 2020 года выявили огромное количество спиртного в продаже, которое не соответствует законным требованиям к такого вида продукции.

Как пишет газета "Известия", проверки Росалкогольрегулирования обнаружили 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились либо продавались незаконно.

Большая часть нарушений связана с правилами торговли спиртным, лицензированием такого товара, а также порядком учета алкоголя.

Лидером по количеству нарушений стал Приволжский федеральный округ.

В целом по стране нелегальный оборот крепких напитков оценивается в 30–35%. Снизить эту долю поможет, по мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение минимальной зарплаты граждан — ее должно хватать на 100 бутылок водки.

Всего РАР провело 44,5 тысячи проверок. Из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров готовой алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.

Самые частые нарушения в торговле спиртным:

Несоблюдение правил торговли алкоголем — 14 тысяч фактов

Отсутствие лицензии — 2,7 тысячи случаев



Нарушение порядка учета спиртного — 1 тысяча фактов

Еще 8 тысяч нарушений — выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака.