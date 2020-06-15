МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Wildberries приступил к строительству в Краснодаре одного из своих крупнейших логистических центров, сумма инвестиций комплекс площадью 250 тысяч квадратных метров составит 6,5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Запуск первой очереди на 25 тысяч квадратных метров ожидается в 2021 году", — говорится в сообщении ритейлера.

Как отмечается в нем, комплекс станет самым большим логистических центров Wildberries за пределами московского региона и крупнейшим из-всех логопарков Южного федерального округа.

В ноябре минувшего года власти Кубани сообщали о достижении договоренности с Wildberries о создании индустриального парка в краевом центре. В марте власти объявили о том, что компания как крупный инвестор без торгов получит в аренду земельный участок площадью 65 гектаров под первую очередь промышленного парка в Восточной промзоне Краснодара. Сообщалось также о готовности края предоставить инвестору налоговые льготы и возместить затраты на подключение к сетям. Со ссылкой на слова гендиректора компании Татьяны Бакальчук, пресс-служба администрации региона сообщала, что, помимо решения собственных задач, компания будет помогать местным производителям, в новом парке производители не только смогут выпускать продукцию, но и получать консультации и поддержку как со стороны компании, так и властей края. Озвучивалось, что общая площадь помещений промпарка составит около 200 тысяч квадратных метров.

"Мы сегодня станем свидетелями начала строительства крупного не только для Краснодарского края, в целом, для России, индустриального логистического комплекса, которое обеспечит крупнейшая в России компания онлайн-торговли Wildberries… В нашей стране уже 237 площадок промышленных. Это одна из самых крупных будет… Здесь будет сочетание и логистических составляющих, и промышленность", — сказал Мантуров в ходе церемонии закладки символической сваи, с которой началось строительство промпарка в Краснодаре.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран — Россию, Польшу, Словакию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.