МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Онлайн-магазин продуктов питания "Утконос" начал внедрять экспресс-доставку заказов, сейчас она доступна на большей территории Москвы внутри МКАД, говорится в сообщении ритейлера.

"Утконос" внедрил экспресс-доставку заказов от трех часов в дополнение к возможности получения заказов "день в день". Новая услуга стала доступна покупателям на большей территории Москвы внутри МКАД, а также жителям районов, которые входят в зону обслуживания фулфилмент-центра "Мосрентген" в Kaleva Park", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что в середине июля возможность экспресс-доставки появится на всей территории столицы внутри московской кольцевой автодороги. Для расширения географии "Утконос" в начале июня арендовал склад, на базе которого откроется новый фулфилмент-центр "Волковский" площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Он вместит до 10 тысяч наименований товаров.

Фулфилмент-центр позволит обслуживать северную и восточную части Москвы, а также ближайшее Подмосковье. "Новый объект станет третьей логистической площадкой онлайн-магазина и позволит увеличить пропускную способность до 20 тысяч заказов в сутки", — указывает "Утконос".

"Новый фулфилмент-центр "Волковский", дополнивший имеющуюся площадку "Мосрентген", позволит уже в июле предоставить практически всем нашим покупателям возможность получения заказов через три часа после оформления. В планах и дальше развивать направление быстрой доставки, в том числе в новых городах", — сказала директор по операциям "Утконос Онлайн" Елена Образцова, слова которой приводятся в сообщении.

"Утконос Онлайн" — крупнейшая компания на российском рынке интернет-торговли продуктами. По данным аналитического агентства InfoLine, оборот "Утконоса" в 2019 году составил 10 миллиардов рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.