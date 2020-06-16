МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская сеть пиццерий Papa John's возглавила рейтинг 30 самых выгодных франшиз на российском рынке по версии журнала Forbes.

Рейтинг разделен на три части, верхние 10 строчек занимает группа франшиз с инвестициями в открытие точки в 5-25 миллионов рублей, далее идут 10 франшиз с инвестициями 1-5 миллионов рублей, последние десять компаний — франшизы с инвестициями до одного миллиона рублей.

В первую десятку, в частности, вошли международная картографическая компания 2GIS (2 место), сеть кофеен Cofix (6 место), пиццерии "Додо Пицца" (7 место), а также сеть семейных ресторанов "IL Патио" (8 место). Вторую группу возглавляет школа скорочтения "IQ007", открытая предпринимателями из Златоуста. В группе также можно отметить агентство недвижимости "Этажи" и мебельную компанию Mr. Doors. Последнюю десятку рейтинга открывает новосибирский оператор экспресс-доставки СДЭК, сюда также вошли футбольная школа "Юниор" и школа танцев "Русский балет".

Из рейтинга-2020 выбыла сеть кофеен "Шоколадница" — компания не прошла по критерию соотношения закрытых точек к открытым. При этом в рейтинге есть два новичка — федеральная сеть минимаркетов разливного пива "Пив&Ко" (438 точек по франшизе) и магазины японской кухни "Суши-маркет" (349 точек по франшизе).

"Рейтинг франшиз может наглядно продемонстрировать, что волнует россиян: если в докризисные 2012-2013 годы предприниматели охотно открывали магазины непродовольственных товаров: мебели, одежды, электроники, то сейчас этих брендов в списке Forbes почти нет. Их вытеснили предприятия, которые удовлетворяют две потребности людей — в еде и образовании детей", — отмечает издание.

Две трети рейтинга самых выгодных франшиз 2020 — это проекты, связанные с общественным питанием (магазин пива, магазин суши и несколько кафе с невысоким средним чеком), или детские сады и спортивные секции.