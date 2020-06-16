МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Специалисты национального исследовательского центра "Курчатовский институт" с помощью генетических технологий занялись улучшением сортов винограда для виноделия, рассказал вице-президент центра, член-корреспондент Российской академии наук Олег Нарайкин.

Курчатовский институт — головная научная организация, ответственная за реализацию федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в России. Также центр отвечает за создание российской национальной базы генетической информации.

"Наверное, вы удивитесь, если я скажу, что недавно мы создали отдел, который занимается генетическими технологиями в виноделии и виноградарстве. Очень интересная и важная как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения область генетических технологий", — сказал Нарайкин в интервью "Российской газете".

По его словам, если в классическом виноградарстве и виноделии люди веками экспериментировали, выводили новые сорта с определенными свойствами, то сегодня то же самое можно сделать во много раз быстрее с помощью генной инженерии.

"Зная геном, вы можете по своему вкусу менять свойства растения, подбирать оптимальные варианты", — пояснил Нарайкин.

"Национальная генетическая база имеет огромное значение для обеспечения в том числе продовольственной безопасности страны, да и глобально — нашей национальной безопасности во всех ее составляющих", — добавил ученый.