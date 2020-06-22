МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Таможня в Республике Адыгея при участии СОБР пресекла деятельность крупного подпольного производства контрафактных сигарет, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"Работу подпольного цеха по изготовлению контрафактных сигарет пресекли 18 июня 2020 года в Республике Адыгея сотрудники Южной оперативной таможни при участии СОБР Крымской таможни. По оперативной информации, с момента начала работы цеха в ноябре 2019 года объем произведенной в нем продукции может превышать 24 миллиона пачек сигарет оценочной стоимостью более 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении ФТС.

Отмечается, что нелегальное производство и сбыт продукции организовала межрегиональная группа, действующая на юге России. Цех полного цикла, в котором в две смены работали десять человек, злоумышленники законспирировали под складские боксы. Территория находилась под круглосуточной охраной и была огорожена забором с колючей проволокой, пропуск осуществлялся через контрольно-пропускной пункт.

По данным ФТС, на месте было обнаружено иностранное оборудование по производству сигарет с фильтром и их последующей упаковкой. Стоимость такого оборудования на вторичном рынке начинается от 55 миллионов рублей, а оценочная производительность — более 3 миллионов пачек сигарет в месяц.

Более того, при обыске таможенники обнаружили 155 тысяч готовых пачек сигарет, около 1,4 тысячи коробок с нерасфасованными сигаретами (около 4 миллионов сигарет), 3,6 тонны табачного сырья иностранного производства, 27 паллет типографской продукции с изображением пачек сигарет общей массой более 16 тонн, 88 упаковок с поддельными акцизными марками (всего около 40 тысяч акцизных марок).

"Общая стоимость изъятой продукции превысила 50 миллионов рублей. Также в момент пресечения противоправной деятельности было обнаружено грузовое транспортное средство, частично загруженное товаром — около 60 тысяч пачек сигарет. Согласно полученной информации, контрафактные сигареты направлялись в Краснодар для их передачи. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов и схем перемещения оборудования и табачного сырья, для выяснения других обстоятельств дела", — заключили в ведомстве.