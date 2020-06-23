МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Россияне не снизили покупки мороженого в июне 2020 года в годовом выражении, несмотря на коронавирус, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах мороженого с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

"Средний чек при покупке мороженого составил 86 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении практически достиг прошлогоднего уровня, всего на 3% ниже аналогичного периода прошлого года", — подсчитали аналитики.

Для сравнения, в Москве средний чек составил 117 рублей, это на 5% выше, чем в прошлом году, а объем продаж отстал от прошлогодних показателей на 33%.

Наибольшим спросом у россиян пользовались пломбир, эскимо и сливочное мороженое.