МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", касающийся лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine.

"В иске отказать полностью", — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.

Истец GWD требовал, в частности, обязать ответчика "Арчер" заключить с Бузовой соглашение о продвижении напитка под брендом Buzwine "посредством использования своего имени и образа в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п.". По замыслу истца, соглашение должно предусматривать "еженедельную активность" Бузовой на собственных страницах в социальных сетях, ее участие в подготовке фото- и видеоконтента GWD, посещение стенда истца на всех специализированных выставках.

Кроме того, истец требовал признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора от 1 августа 2019 года на использование бренда Buzwine, которое "Арчер" в декабре 2019 года направил дистрибьютору. О причинах такого решения правообладателя в материалах суда пока не сообщается.

Московское ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" в апреле 2019 года зарегистрировало на свое имя бренд Buzwine для одного класса товаров, включающего алкогольные напитки, и одного класса услуг, включающего услуги рекламных агентств, а также агентств по импорту-экспорту.

GWD на своем сайте предлагает к продаже три вида игристых напитков под названием "Бузвайн" — "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте". Цена на сайте импортера — 599 рублей за бутылку, страна производства – Испания. На этикетках вина имеется изображение Бузовой.

Иск поступил в суд в феврале. Сначала в нем были заявлены только требования о недействительности одностороннего расторжения лицензионного договора и об обязании ответчика осуществить госрегистрацию договора. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось. На заседании в мае суд удовлетворил ходатайство Бузовой о вступлении в процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований. В таком же статусе суд тогда привлек к делу Роспатент.