МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании обсудит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.

Национальный доклад подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".