Кабмин РФ обсудит доклад о реализации в 2019 г госпрограммы развития сельского хозяйства
МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании обсудит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.
Национальный доклад подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".
https://1prime.ru/consumer_markets/20200625/831679129.html