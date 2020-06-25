МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Жители страны во время самоизоляции из-за коронавируса увеличили спрос на готовое печенье, пряники и вафли, помимо этого выросли и их запросы на продукты, из которых делается выпечка — замороженным тестом за апрель-май этого года в поисковиках интересовались почти 40 миллионов раз, говорится в исследовании российского интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"По данным аналитиков Price.ru, во время самоизоляции большой интерес у жителей страны вызывали печенье, пряники и вафли, в сравнении апрель-май 2019 года и апрель-май 2020 года прибавка 120%, блинчики, оладьи и сырники (+103%), чипсы и сухарики (+85%), йогурты, десерты и творожки (+66%), а также торты, пирожные и выпечка (+63%)", — свидетельствуют результаты исследования.

"Впрочем, по данным экспертов Price.ru, спросом пользовалась не только готовая продукция, но и все, что помогает самому почувствовать себя пекарем. Прежде всего, это замороженное тесто, прибавившее в популярности 133%. К слову, этот продукт показал абсолютный рекорд по количеству запросов в категории "Еда" — россияне интересовались им 39 миллионов 807 тысяч 578 раз", — также говорится в отчете.

Кроме того, вместе с тестом вырос спрос на растительное масло (+124%), маргарин (+113%), сгущенное молоко (+114%) и муку для выпечки (+110%). "Возможно, тем, что скучающие на карантине потребители захотели попробовать себя в кулинарии, можно объяснить увеличение числа запросов на сковороды (+108%) и мини-печи с настольными плитками (+98%). Характерно и то, что вырос спрос на самогонные аппараты (+85%). Похоже, часть наших сограждан решила стать не только кондитерами, но винокурами", — отметили в сервисе.

"Справедливости ради, весной увеличился спрос не только на продукты, ведущие к избыточному весу, но и на те, что приносят пользу. Например, кисломолочные продукты выросли на 117%, популярный у спортсменов, набирающих мышечную массу, творог – на 89%, зелень и салаты – на 85%, БАДы и витамины – на 50%, а диетическое питание – на 45%", — добавляется в исследовании.

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