МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Постепенное открытие общепита, летних веранд, кафе и ресторанов, которые не работали с апреля из-за карантинных мер, поможет несколько восстановить объемы продаж кофе, но вряд ли до показателей прошлого года, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Очевидно, что завершение периода пребывания дома, открытие ресторанов даст импульс кофейному рынку, и формат "кофе с собой" вновь будет работать. В итоге спрос определенным образом восстановится, но до тех пределов, какие были, в этом году, думаю, не вернется, точнее сказать пока сложно. А чай, скорее всего, сохранит потребление на том же уровне", — сказал гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Продажи кофе в РФ по итогам прошлого года составили 180 тысяч тонн, довольно серьезно обогнав чай (140 тысяч тонн), но сохранение такой же опережающей динамики по итогам этого года пока под вопросом, кроме того, пока сложно предсказать возможность "второй волны" коронавирусной инфекции, добавил он.

"Случаев заражения все еще много, вирус никуда не делся, и эта ситуация, эти опасения отразятся на потреблении и привычках", — пояснил собеседник агентства. Поэтому сначала продажи кофе будут восстанавливаться, но, возможно, в ближайшие недели их объем стабилизируется на каком-то уровне и вряд ли будет таким, как до ограничений, считает глава отраслевого союза.

"Сейчас есть надежда, что пойдет тренд восстановления и ситуация более или менее нормализуется в связи со снятием ограничений. Так, например, благодаря стабилизации курса производители имеют возможность возобновлять маркетинговые кампании по продвижению своей продукции для стимулирования спроса", — в свою очередь считает пресс-секретарь Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Но долгосрочные прогнозы пока делать преждевременно, так как они зависят от дальнейшей курсовой динамики и мер профилактики коронавируса, добавляет эксперт.

МАГАЗИН ВМЕСТО КАФЕ, ЧАЙ ВМЕСТО КОФЕ

Продажи чая за март и апрель в физическом объеме были даже больше, чем кофе, при этом оба продукта подорожали, говорит Чантурия. Отдельные компании, опрошенные союзом, сообщали о росте спроса на чай по итогам марта и апреля на 5-10%, между тем, на кофе в ритейле сохранялся стабильный спрос на фоне выхода общепита в нерабочий карантинный период, добавляет он.

В частности, по данным "Алмафуда" (производителя и дистрибьютора кофе), в марте-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы продаж кофейной продукции в сетевые магазины и традиционную розницу выросли в 1,5 раза, тогда как продукция для сегмента Foodservice (поставки для сетей питания) упала на 30%. "Это говорит о том, что потребители стали покупать кофе для приготовления в домашних условиях в связи с закрытием заведений общепита на время ограничений", — оценила директор по маркетингу этой компании Анна Матевосян.

А за апрель и май потребление кофе в России уже упало примерно на 12% в связи с курсовой динамикой и изменением розничной цены, а также закрытием сегмента HoReCa (общепита и гостиничного бизнеса) на период самоизоляции, добавляет Нагайцева.

Если же рассматривать только май, то динамика продаж кофе в денежном выражении была положительной. По данным компании "Платформа ОФД", оператора фискальных данных, ежедневно обрабатывающего по 40 миллионов кассовых чеков, средняя сумма в таком чеке при покупке кофе в продуктовых магазинах по сравнению с маем прошлого года выросла на 26%, до 401 рубля, объем продаж в денежном выражении — на 15%, число покупок — на 12%.

Темпы продаж чая при этом были ниже: их объем в денежном выражении вырос на 3%, число покупок — снизилось на 8%, а средняя сумма в чеке увеличилась на 11%, до 100 рублей.

Чаще всего покупатели в продуктовых магазинах выбирали растворимый кофе, а чай — в пакетиках, также указывают аналитики компании.

Чантурия объясняет рост среднего платежа за кофе ценовой политикой торговых сетей, обусловленной сохранением стабильного спроса на кофе в ритейле и падением — в HoReCa.

По данным ОФД, в мае больше всего кофе (по числу покупок) было продано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, чая – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской и Свердловской областях.