МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Специализирующийся на продаже телефонов и устройств связи ритейлер "Связной" начал доставлять порядка 70 категорий товаров среднегабаритной и крупногабаритной техники, пишет газета "Ведомости".

Ритейлер таким образом вышел на рынок бытовой техники.

Доставка покупателям стала доступна для 70 категорий товаров среднегабаритной и крупногабаритной техники.

"Теперь каждый посетитель интернет-магазина svyaznoy.ru может заказать холодильник, телевизор, стиральную машину и многое другое с доставкой на дом. Запуск новой услуги стал частью стратегии по расширению направления новых для компании товарных категорий. Доставка до двери клиента позволит "Связному" стать полноценным игроком на российском рынке продаж крупной бытовой техники и электроники", — сообщает компания.

Пока доставка доступна для жителей Московского региона, но в ближайшем времени компания будет расширять географию.

ГК "Связной", куда входят сети магазинов "Связной" и "Евросеть", является крупнейшей розничной сетью по числу собственных торговых точек в сегменте высоких технологий. Ритейлер специализировался на продажах смартфонов, планшетных компьютеров, устройств для доступа в интернет, а также фото-, аудио- и видеоаппаратуре, smart wearables (носимых умных гаджетов), аксессуарах, квадрокоптеров, системе "умный дом", VR-очках.

В настоящее время по России под управлением компании находятся 4 тысячи точек в 1 200 городах. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, это еще 31 магазин в 22 городах страны.