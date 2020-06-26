МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 мая, сократил чистую прибыль в годовом выражении на 37%, до 2,54 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 1,6 доллара против 2,49 доллара годом ранее. Выручка компании за эти двенадцать месяцев снизилась на 4% в годовом выражении, составив 37,4 миллиарда долларов.

При этом по итогам четвертого квартала финансового года Nike получила чистый убыток в 790 миллионов долларов, по сравнению с прибылью в 989 миллионов за аналогичный период годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,51 доллара против прибыли в 0,62 доллара годом ранее. Выручка компании за эти три месяца упала на 38% в годовом выражении, составив 6,313 миллиарда долларов.

В тоже время Nike отмечает рост онлайн-продаж на 75% в четвертом квартале.

Отмечается, что на результаты четвертого квартала значительное влияние оказали закрытия магазинов по всему миру, из-за коронавируса 90% магазинов Nike были закрыты примерно на восемь недель. "Наши оптовые партнеры в основном следовали той же схеме, и в результате поставки продукции оптовым покупателям сократились почти на 50%, что привело к снижению общего дохода и увеличению складских запасов", — добавляет Nike.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).