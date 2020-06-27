Кабмин РФ одобрил доклад о реализации в 2019 г госпрограммы развития сельского хозяйства
МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Национальный доклад подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".
"Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200627/831691421.html