МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Сотрудников предприятий мясной промышленности в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на минздрав федеральной земли.

Сообщается, что новые правила будут с 1 июля распространяться на работников мясоперерабатывающих компаний, а также других предприятий, в том числе скотобоен, число сотрудников которых превышает сотню. Примечательно, что расходы на тестирование будут нести сами предприятия.

Такая мера принята, как отмечает радиостанция, на фоне произошедшей ранее вспышки коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в районе Гютерсло — коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тысячи сотрудников.

В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. На сегодняшний день в стране известно более чем о 193 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрированы 8,9 тысячи летальных исходов. Более 177 тысяч пациентов выздоровели.