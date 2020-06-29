ВЛАДИВОСТОК, 29 июн /ПРАЙМ/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) впервые выявлен на территории Яковлевского района в Приморье, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Ранее региональное управление Россельхознадзора сообщало, что в Приморье с лета 2019 года зарегистрировано 46 очагов АЧС. В апреле был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у домашней свиньи в хозяйстве на территории села Яблоновка Яковлевского района. Ранее заболевание в этом районе Приморского края не регистрировалось. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Сообщалось, что очаг АЧС снова выявили в Приморье, где ранее был снят карантин по этому заболеванию. Эпизоотические очаги по АЧС были зарегистрированы в Кировском районе (2 очага), в Дальнереченском районе и Лесозаводском городском округе.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.