МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" и логистический оператор Cainiao запускают программу субсидирования региональных доставок для российских продавцов площадки, в ближайший год на нее будет выделено до 500 миллионов рублей, говорится в совместном сообщении компаний.

"AliExpress Россия" и Cainiao сообщили о запуске бесплатной доставки и снижении тарифов на все отправления по России. Для покупателей доставка в пункты выдачи и постаматы будет бесплатной от 500 рублей, доставка курьером — от 2 500 рублей за заказ у российских продавцов маркетплейса. В остальных случаях доставка до двери будет стоить от 49 рублей в центральные регионы до 399 рублей в удаленные регионы РФ.

"Российским продавцам, которые предложат покупателям доставку по новым тарифам, AliExpress совместно с компанией Cainiao сделают отправление первых 10 заказов бесплатным, а затем магазин сможет получать субсидию на доставку всех остальных заказов. Суммарные инвестиции в проект на ближайший год – до полумиллиарда рублей. Их компании "AliExpress Россия" и Cainiao разделят поровну", — говорится в сообщении.

AliExpress Россия – совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.