МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россияне практически перестали упоминать среди причин роста расходов ситуации, связанные с пандемией коронавируса, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 15 по 21 июня, в нем приняли участие 1527 респондентов от 18 лет и старше из 461 городских и не менее 289 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это шестой подобный опрос с начала апреля.

"В нынешнем опросе респонденты практически перестали упоминать среди причин роста расходов ситуации, связанные с эпидемией", — говорится в сообщении.

А вот упоминать в качестве такой причины крупные покупки и семейные праздники стали чаще — 5% против 1% во второй половине мая. Это также является косвенным признаком возвращения к привычной жизни, указывают авторы исследования.

По данным опроса, доля говоривших о снижении расходов сократилась по сравнению с началом июня на 3 процентных пункта — до 6%. Одновременно на 5 процентных пунктов — до 43% выросла доля тех, чьи расходы не изменились. О росте расходов, по-прежнему говорят 47%, указывается в материалах.