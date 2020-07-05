МИНСК, 5 июл /ПРАЙМ/. Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия, но задачи по диверсификации экспорта сохраняются, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин.

"План (по развитию экспорта сельхозпродукции — ред.) есть, и основное место в нем отводится Российской Федерации… Мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами и тот сегмент, который держим сейчас, попытаемся отстоять, чуть-чуть даже, может быть, расширить", — сказал Субботин в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

В то же время он отметил, что Белоруссия интенсивно идет на диверсификацию экспорта. Вице-премьер отметил, что белорусское продовольствие уже знают в 100 странах мира. "Где-то мы присутствуем в мизерном количестве, где-то шире", — уточнил Субботин. По его словам, стоит задача "открыть как можно больше рынков… а предприятия должны уже сами смотреть, куда выгоднее торговать и что поставлять". "Хотелось бы, чтобы мы более рационально подходили к экспорту, смотрели, где нам интереснее и выгоднее. Именно исходить из экономической целесообразности", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о прогнозе по экспорту на 2020 год, вице-премьер отметил, что пока сложно прогнозировать. "Нельзя однозначно спрогнозировать концовку этого года. Вроде бы все говорят, что будет дефицит продовольствия, многие заводы (в мире — ред.) были остановлены в период пандемии, а люди кушать меньше не стали, и поэтому будет ажиотаж и цена будет расти. Но снизился и доход населения… Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать (тенденции — ред.), но прогноз не всегда дело благодарное", — сказал заместитель премьер-министра Белоруссии. В то же время он отметил наблюдающийся в стране рост объемов сельхозпроизводства по сравнению с предыдущим годом и, как следствие, ожидания увеличения объемов переработки сельхозпродукции. "Не только себя накормим, но и другим поможем", — сказал Субботин, комментируя планы по урожаю в текущем году.

По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Белоруссии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 4,5% больше показателя 2018 года. В 2019 году республика поставила продовольствия в Россию на 4,3 миллиарда долларов, что на 3% больше уровня 2018 года.