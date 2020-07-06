ХАБАРОВСК, 6 июл /ПРАЙМ/. Три крестьянско-фермерских хозяйства в Хабаровском крае в этом году создадут семейные фермы, где планируют заниматься производством и переработкой мяса, на свои проекты они получат гранты на общую сумму около 61,5 миллиона рублей, сообщает краевое правительство в понедельник.

"В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели итоги конкурса по распределению государственной поддержки на создание семейных ферм. Победителями признаны три КФХ, между которыми распределят около 61,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе заявки подавали шесть хозяйств. По итогам защиты бизнес-проектов финансирование распределено между тремя фермерами из Хабаровского и имени Лазо районов. Согласно условиям конкурса, участнику необходимо вложить в создание семейной фермы не менее 40% своих средств.

"Победители планируют построить животноводческие помещения для производства и переработки мяса крупного рогатого скота и птицы. До конца года получателями грантов будет увеличен прирост объема сельскохозяйственной продукции не менее 10 % и создано не менее 9 новых постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году краевые власти приняли решение отказаться от проведения менее востребованного конкурса для начинающих фермеров, перераспределив объемы господдержки на создание семейных ферм, требующих более серьезных вложений. Начинающие фермеры могут получить поддержку в рамках федерального конкурса "Агростартап".

По данным правительства, на создание семейных ферм краевые власти выделяют средства с 2013 года. За это время в регионе появилось 20 таких предприятий.