МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Роскачество рассказало о правилах, которые помогут онлайн-покупателю вернуть деньги в случае отсутствия в заказе необходимого товара, говорится в сообщении организации.

Прежде всего необходимо проверить состав покупки в присутствии курьера и попросить его сделать отметку в случае несоответствия содержанию чека, либо же самостоятельно провести видеофиксацию сверки товаров в чеке и упаковке. Если курьер отказывается участвовать в "досмотре", целесообразнее отказаться от получения заказа, отмечает Роскачество.

"Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично", — предупредил замруководителя Роскачества Александр Борисов. О возврате денежной разницы между полной оплатой и суммой доставленных товаров необходимо заявить на сайте магазина, приложив видео и фотодоказательства, а также отметку курьера о несоответствии комплектности.

Если возникла проблема с заказом, сделанным на сайте-агрегаторе (например, деньги списаны, а курьер не пришел), то в действие вступает статья 399 Гражданского кодекса РФ "Субсидиарная ответственность", согласно которой адресатом рассмотрения претензии будет агрегатор, который предоставил услугу и получил деньги.

Если возврат денежной суммы так и не был произведен, а сообщения покупателя остаются без ответа, пора обращаться в Роспотребнадзор, который проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя. Кроме того, стоит подать иск в суд, если, помимо понесенных расходов, вы планируете взыскивать компенсацию, или же в полицию — если произошло хищение средств, а диалога об их возврате нет на протяжении даже длительного времени.

Борисов также отметил, что заказ, сделанный на мошенническом сайте — компетенция органов полиции. "Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги", — уточнил замруководителя Роскачества.