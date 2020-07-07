ВЛАДИВОСТОК, 7 июл /ПРАЙМ/. Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли "Регагро" стартовал в Приморье, сообщает правительство региона.

Основная цель проекта — обеспечение противоэпизоотической и продовольственной безопасности агропромышленного комплекса. Проект реализуется в городе Уссурийске и Михайловском районе. Власти отмечают, что с помощью "Регагро" на государственный учет уже поставлено трехмиллионное поголовье скота в 20 субъектах России.

"Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота", – цитируется в сообщении информация государственной ветеринарной инспекции региона.

Автоматизация значительно облегчает работу: мобильное приложение ветеринара позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия, говорится в сообщении.

"Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях", – цитируются в сообщении слова специалистов.

По информации заместителя председателя правительства Приморья Александра Костенко, которая приводится в сообщении, цифровизация ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной сельхозпродукции.