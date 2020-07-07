ВЛАДИВОСТОК, 7 июл /ПРАЙМ/. Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в Приморье провели успешный эксперимент по массовому нересту трепанга в инновационном научно-производственном центре, сообщил РИА Новости представитель ТИНРО.

По его словам, научно-производственный центр марикультуры на острове Попова начал работу в прошлом году. Там уже разводят гребешок, ламинарию и другие виды. Впервые там начали разводить трепанг.

"Это первый производственный цикл трепанга, начатый в заводских условиях в центре. Для получения первой партии личинок ученые приобрели для нереста производителей у одного из приморских марикультурных хозяйств. Производители были взяты максимально крупных размеров для дальнейших селекционных работ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ученые создали условия для размножения беспозвоночных, в том числе там работает система водоподготовки, которая обеспечивает более стабильную температуру, подходящую для нереста и личинок. Личинки кормятся суспензией из микроводорослей.

Дальневосточный трепанг – вид иглокожих из класса голотурий, обитает в акватории Японского и Охотского морей, широко используется в восточной медицине и кухне, пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее, является стратегически важным ресурсом. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока.