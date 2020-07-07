ХАБАРОВСК, 7 июл /ПРАЙМ/. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) объявлен на территории Октябрьского района Еврейской автономной области, где у погибшего животного в одном из подворий нашли инфекцию, сообщает правительство региона во вторник.

Отмечается, что вопрос предотвращения распространения заболевания АЧС на территории ЕАО обсуждался на областной комиссии по ЧС.

"Очагом опасной инфекции стало село Столбовое Октябрьского района. В одном из четырёх подворий местных жителей, где выращивали свиней, был выявлен труп кабана с симптомами африканской чумы свиней. Диагноз подтвердила Приморская межобластная ветеринарная лаборатория… Принято постановление главы региона об установлении ограничительных мероприятий (карантина)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках постановления определены первая и вторая угрожаемые зоны. В первую зону вошло непосредственно село Столбовое, во вторую зону — села Амурзет, Озёрное, Екатерино-Никольское, Союзное, Пузино. Запрещено передвижение животных и перемещение продукции животноводства. При выезде из Столбового установлен карантинный пост, где дежурят полиция и сотрудники территориального управления Россельхознадзора. В Биробиджане и Октябрьском районе работают телефоны горячих линий по приему обращений о фактах падежа свиней, их незаконного убоя и продажи мяса. До 15 июля в Октябрьском районе должен быть завершен переучёт свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Сообщается, что инфекция в Столбовое могла быть занесена при разделке туши убитого дикого кабана. В связи с этим областному управлению по охране и использованию объектов животного мира рекомендовано в постоянном режиме проводить обследование на АЧС павших и живых диких животных в охотугодиях Октябрьского района.