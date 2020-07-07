МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем экспорта косметики и лекарств в Москве за январь-апрель 2020 года увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Москва также по итогам первых четырех месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции — доля столицы в нем составляет 36%… Общий объем экспорта составил 216,65 миллиона долларов США, что на 7,1% больше, чем за этот же период в прошлом году", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что работать над экспортом предприятиям помогает центр "Моспром", специалисты которого подбирают проверенных международных закупщиков и организовывают бизнес-миссии. Эта деятельность не прекратилось и в период пандемии. Так, в июне состоялась первая онлайн-бизнес-миссия в Киргизию.

"В рамках бизнес-миссии прошло около 50 встреч с представителями розничной и оптовой торговли. Киргизия находится на восьмом месте среди стран, в которые из Москвы поставляются косметика и лекарства. С января по апрель объем поставок этой продукции увеличился на 32%", — говорится на сайте, со ссылкой на слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.