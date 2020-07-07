МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов iGooods в первом полугодии 2020 года увеличил оборот в 3,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сервис доставки продуктов iGooods подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года. За это время компания доставила более 915 тысяч заказов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, что означает рост в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали в компании.

Средний чек сервиса вырос в 1,2 раза — до 4,468 тысячи рублей (с учетом стоимости доставки). Сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) по количеству заказов выросли на 113%.

С начала года компания начала работать в 27 городах России, и в настоящее время она присутствует в 36 населенных пунктах страны. Общее количество гипермаркетов, откуда производится доставка, достигло 217, у сервиса 11 сетей-партнеров.

Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис отметил, что с момента основания сервис доставил уже более 2 миллионов покупок. "До конца года мы намерены выйти еще в десяток городов и рассматриваем возможность заключения новых партнерств", — добавил Кунис, слова которого привели в компании.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 180 гипермаркетов в 36 городах России.