ВЛАДИВОСТОК, 9 июл /ПРАЙМ/. Специалисты впервые выявили африканскую чуму свиней (АЧС) у диких кабанов в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Протоколом приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 8 июля 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Чугуевского района. Ранее АЧС в этом районе не регистрировалась", — говорится в сообщении.

В конце июня было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС у домашней свиньи в хозяйстве в селе Яблоновка Яковлевского района. Ранее заболевание в этом районе Приморья не регистрировалось.

В Приморье с лета 2019 года было зарегистрировано почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но в июне болезнь выявили вновь — случай зарегистрировали в Дальнереченском районе.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.