МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Роскачество представило очередной рейтинг смарфонов, включив в него модели стоимостью ниже 20 тысяч рублей из-за растущего спроса россиян на no-name модели (менее известные аналоги крупнейших брендов), говорится в сообщении организации.

"Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдет, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов. Средняя цена купленных смартфонов не превысит 20 000 рублей", — говорится в сообщении организации.

Роскачество указывает, что в связи с пандемией коронавируса пользователи пересмотрели свое отношение к выбору гаджетов: так, 42,6% опрошенных организацией респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на более позднее время, еще 25% стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества.

"В связи с этим Роскачество протестировало новые модели смартфонов до 20 тысяч рублей", — указывается в сообщении. Таким образом, рейтинг теперь содержит информацию о 182 моделях смартфонов. Исследование проводится в международной лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO/IEC17025, проектная команда состоит из специалистов 23 национальных мониторинговых организаций; Россию представляют эксперты Роскачества.