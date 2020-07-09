МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Продажи ноутбуков в России в первом полугодии выросли по сравнению с тем же периодом 2019 года на 38% в штучном выражении и 46% — в денежном, половина была реализована через онлайн, где продажи показали рекордный рост в 2,2 раза, говорится в сообщении крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной".

"С января по июнь продажи ноутбуков продолжали расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 38% в штуках и 46% в деньгах до 1,5 миллиона устройств и 61,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении "Связного", который провел анализ российского рынка ноутбуков.

"Онлайн-продажи стали главным драйвером рынка: каждый второй ноутбук россияне приобретали в интернете. За первые шесть месяцев 2020 года онлайн-продажи ноутбуков выросли на 118% в штуках и 120% в деньгах", — отмечает ритейлер.

По данным "Связного", в целом в первом полугодии средняя цена устройства выросла на 6% и составила почти 41 тысячу рублей. При этом средняя цена покупки в интернет-канале продаж составила 42,5 тысячи рублей. Наиболее популярным брендом у россиян в январе-июне стал Asus, который занял 23% рынка в штуках и 25% — в деньгах. В топ-3 также вошли Acer (19% и 20% соответственно) и Lenovo (18% и 22%).

"Продажи ноутбуков на российском рынке начали показывать высокий рост, начиная с марта. Если в январе динамика продаж в штуках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила всего 7%, то в марте этот показатель составил уже 78%", — приводятся в сообщении слова вице-президента по закупкам и развитию компании "Связной" Михаила Догадина.

"Безусловно, главными факторами ажиотажа стали изменение курса валют и период ограничительных мер, который продолжался несколько месяцев. Россияне активно приобретали ноутбуки для удалённой работы и образования. В этот период ноутбуки наряду со смартфонами, Wi-Fi-роутерами и планшетами стали наиболее популярными товарами в нашей сети", — добавил Догадин.