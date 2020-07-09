МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.

Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что при покупке иностранцами товаров в магазинах номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек — автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники — проставлять отметку, что товар убыл с территории РФ.

После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который будет возмещать НДС иностранному гражданину. Затем чек с отметками о возмещении и о вывозе товара из РФ будет передаваться обратно в магазин. Тот на основании чека сможет подать заявку на вычет соответствующих сумм НДС. Законопроект укладывается в стратегии как ФТС, так и ФНС России в части перехода в "цифру" и упрощения взаимодействия с налогоплательщиками, пояснял Сазанов.

"В ситуации, когда Россия и весь мир переходит на электронный документооборот и работу в режиме онлайн, принятие таких изменений в налоговом законодательстве является своевременным и соответствующим интересам как иностранных покупателей российских товаров, так и российских торговых организаций", — заявил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. "Сегодня еще действует ряд ограничений на перемещение граждан через границы, введенных из-за пандемии коронавируса, но мы должны работать на перспективу", добавил он.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.