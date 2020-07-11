АШХАБАД, 11 июл /ПРАЙМ/. Туркмения закупит в Российской Федерации 14 тысяч тонн семенного, озимого картофеля, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Документ разрешает министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить контракт с обществом с ограниченной ответственностью "ВЕЯ ИНВЕСТ" (Российская Федерация) на закупку 14 тысяч тонн семян озимого картофеля", — говорится в сообщении.

Три дня назад (8 июля) президент Туркмении подписал постановление о закупке в России противовирусных лекарственных средств.