ВЛАДИВОСТОК, 13 июл /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса в целом глобально не повлияла на работу сельхозпроизводителей Приморья, но ряд предприятий столкнулись со сложностями в части рабочей силы и наладки оборудования, эта проблема решается, сообщил в понедельник журналистам глава краевого министерства сельского хозяйства Андрей Бронц.

"В целом пандемия не повлияла по большому счету на сельхозпроизводителей. Есть некоторые проблемы, это рабочая сила… в основном работники на ручной труд. Кроме того, возникли проблемы в некоторых компаниях, которые реализуют инвестиционные проекты. Часть оборудования, которое мы смонтировали, пусконаладку должны выполнять иностранные специалисты", — сказал Бронц.

По его словам, эта проблема решается. Например, иностранных специалистов завозят на предприятия "Арника" и на комбикормовый завод "Русагро". Бронц рассказал, что на ряде предприятий, где работает много сотрудников, выявлялись случаи коронавируса, но они были локализованы. Ни одно предприятие не закрылось.

Министр напомнил, что из-за ограничения потока грузовиков через российско-китайскую границу отмечались перебои в поставках овощей и рост цен.

В Приморье с начала эпидемии коронавирусом заболели 5118 человек, поправились 3687, умерли 59.