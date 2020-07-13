ВЛАДИВОСТОК, 13 июл /ПРАЙМ/. Сельхозпроизводители Приморья на фоне пандемии ощущают нехватку рабочей силы, большую часть которой составляли граждане КНР, и из-за этого сокращают посадки овощей, сообщил журналистам глава краевого министерства сельского хозяйства Андрей Бронц.

"До семи тысяч человек китайской рабочей силы привлекались на сельхозработы. С учетом того, что пандемия показала, что надо эту зависимость убирать, мы работаем со студенческими отрядами, пока 46 человек работают. Плюс порядка 160 человек на разных работах заключенных", — сказал Бронц.

По его словам, также до закрытия границ власти успели заключить трудовые договоры по патентам с работниками из Узбекистана.

"Недостаточно… Минимально на овощах и картофеле нам надо порядка 1100 человек. Это является ограничителем для увеличения объема производства. Картофеля чуть-чуть нарастили посадки, а по овощам резко снизили — на 1000 гектаров. Овощ — это культура, которая каждый день требует рабочей силы. Пока вопрос решается", — отметил министр.

Он уточнил, что среди студентов нет достаточного числа желающих работать, так как производители в основном привлекают их на ручной труд. Кроме того, в Узбекистане сегодня сельскому хозяйству предоставляются серьезные меры поддержки, и те работники, которые приезжали раньше в Приморье оттуда, сейчас сами на родине занимаются фермерством.

Бронц рассказал, что власти пытаются привлекать на работы местное население, но это сезонный труд. Также внедряется машинная посадка и сборка овощей.

Основной поставщик овощей в Приморье — Китай. В начале февраля после временного закрытия грузового сообщения с КНР в регионе отмечался дефицит овощей — некоторые позиции пропали из магазинов, на некоторые цены поднялись в несколько раз. Продукция вернулась в торговые сети региона после возобновления автомобильного грузового сообщения с Китаем.