ВЛАДИВОСТОК, 14 июл /ПРАЙМ/. Карантин ввели в Кировском районе Приморья из-за обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает правительство региона.

Вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка.

"В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания – дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день карантин по АЧС также действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.