ХАБАРОВСК, 14 июл /ПРАЙМ/. Компания "Простор", которая является резидентом свободного порта Владивосток и реализует инвестиционный проект в Совгаванском районе Хабаровского края, начала добычу бурых водорослей для переработки в гель для лечебно-профилактических целей, сообщает корпорация по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

"Компания "Простор", реализующая инвестиционный проект в качестве резидента свободного порта Владивосток в Хабаровском крае, начала добывать бурые водоросли. Вылов ведется севернее мыса Золотой для переработки ламинарии и дальнейшего применения в лечебно-профилактических целях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие открылось в 2019 году, его мощности позволяют ежемесячно выпускать 20 тонн готовой продукции из морских водорослей и по 700 литров экстракта морского ежа и трепанга, а также 30 тонн кальмаров. Добыча сырья ведется на двух судах, а переработка – на четырех новых высокопроизводительных линиях.

Сообщается, что "Простор" специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.