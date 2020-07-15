ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июл /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил на Камчатке, что нужно усилить борьбу с запрещённым в стране дрифтерным промыслом, когда пути миграции рыбы перекрываются сплошными сетями и мешают лососю зайти на нерест, сообщает его пресс-служба.

Трутнев во время своей рабочей поездки в Камчатский край провёл выездное совещание по вопросам сохранения популяции камчатского дикого лосося на территории одного из рыбных заводов в поселке Озерновский. Основными темами обсуждения стали ход путины-2020, а также проблемы с браконьерским промыслом на миграционных путях камчатского лосося в районе Северных Курил. Несмотря на запрет дрифтерных сетей в России, пограничная служба ежегодно обнаруживает в море браконьеров, которые перекрывают рыбе путь на нерест в камчатские реки. В этом году такие случаи также были зафиксированы.

"Значит, мало сегодня усилий на охрану биоресурсов направляется, раз продолжают пакостить. Значит, надо достаточные силы сконцентрировать на этом направлении. Прошерстить так, чтобы на много лет запомнили. С вашим руководством на эту тему пообщаемся", — сказал Трутнев, отметив, что намерен обсудить усиление работы в этом направлении с руководством пограничной службы России.

Он добавил, что по итогам его визита на Камчатку будет подготовлен перечень поручений для обеспечения устойчивости рыбной отрасли и сохранения популяции камчатского лосося. "Показатели рыбной отрасли не должны падать, это очень большая часть экономики Камчатки. Для этого необходимо бережно относиться к запасам биоресурсов, добывать ровно столько, чтобы не пострадала популяция. Отрасль должна стабильно работать в интересах наших жителей и всего региона", — приводит пресс-служба слова полпреда.

Дрифтерный промысел запрещён в России с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для сохранения популяции рыб, которые идут на нерест из моря в реки, то есть прежде всего лососевых. Дрифтерные сети — это фактически сетчатые стены, которые могут полностью опустошить конкретное нерестилище и, как следствие, остановить работу береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, в таких сетях гибнет большое количество морских животных и птиц.