АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Валовый выпуск продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане в январе-июне 2020 года составил в денежном выражении 1,275 триллиона тенге (3,1 миллиарда долларов), что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

В животноводстве объем выпущенной продукции составил 1,204 триллиона тенге (2,9 миллиарда долларов, рост на 2,5%), в растениеводстве — 56,3 миллиарда тенге (137 миллионов долларов, рост на 0,5%).

По данным статведомства, размещенным на его сайте, по состоянию на 1 июля 2020 года по сравнению с аналогичной датой 2019 года поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,5% (до 9 миллионов голов), лошадей — на 8,5% (3,4 миллиона голов), овец — на 2,5% (22,1 миллиона голов), свиней — на 0,75 (до 969,8 тысячи голов). Поголовье коз за год снизилось на 3,7% (до 2,9 миллиона голов),

Численность птицы за отчетный период не изменилась и осталась на уровне 46,8 миллиона голов.