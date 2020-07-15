МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России Василий Власов выступил с предложением выплачивать гражданам, которые нашли на полке в магазине просроченные продукты, половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке. Об этом со ссылкой на письмо депутата Госдумы на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой пишет RT.

В действующем законодательстве, отмечает автор инициативы, магазину выписывается штраф за торговлю продуктами с истекшим сроком годности в размере от 20 до 30 тысяч рублей. А покупатель, который купил просроченный товар, может только через суд получить возмещения морального ущерба з атакую покупку. При этом практика показывает, что пройдя судебные тяжбы можно получить только символическую выплату.

Власов отмечает также, что предложенное им нововведение простимулирует общественный контроль за правонарушениями, которые связаны с реализацией продуктов питания.

Напомним, что ранее в Думе сообщили о рассмотрении возможности ввести запрет на отправку пищевых отходов на свалку. Вместо этого такие отходы будут перерабатывать и получать из них полезные ресурсы. Это предложение должно заставить обходиться с выброшенными просроченными продуктами в упаковке также, как с пищевыми отходами.