МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Роскачество подвело итоги исследования овсяного печенья: продукция, которая проверялась на российском рынке, признана безопасной, говорится в сообщении организации.

"Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов. Согласно результатам испытаний, вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТа и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества", — говорится в релизе.

Так, в печенье не было обнаружено тяжелых металлов, микотоксинов, микробиологических нарушений, пестицидов, искусственных добавок и красителей. Эксперты также провели ряд исследований, направленных на проверку наличия овсяной муки в продукции.

"Все производители при изготовлении овсяного печенья используют овсяную муку. При этом все производители указывали в составе овсяную муку на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов", — отмечает организация.

В образцах не было зафиксировано превышений по трансжирам. В ходе исследований оценивалось также содержание в печенье консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты. "Бензойную кислоту эксперты не обнаружили. Небольшое количество сорбиновой кислоты присутствовало в печенье за счет ее содержания в маргарине", — указывает Роскачество.

"Согласно ГОСТу, массовая доля общего сахара в печенье не должна превышать 40%. Продукция всех исследуемых нами торговых марок соответствует требованиям. Содержание сахара в изученном нами печенье варьируется от 34,7% до 39,6% — вся продукция соответствует ГОСТу", — добавляется в сообщении.