МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", во втором квартале 2020 года увеличила онлайн-продажи до 5,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.

"Онлайн-продажи X5 демонстрировали значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19 во втором квартале 2020 года. Выручка от онлайн-продаж Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 миллиарда рублей во втором квартале 2020 года, достигнув пика в 2,1 миллиарда рублей в мае, когда обе онлайн-платформы вышли на положительный уровень EBITDA", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что во втором квартале X5 стал ведущим игроком по обороту в сегменте онлайн-торговли продуктами питания в России.

В частности, чистая выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru во втором квартале увеличилась в 4,1 раза по сравнению с показателем за апрель-июнь 2019 года — до 3,592 миллиарда рублей. Количество заказов за этот период составило 885,091 тысячи, что в 3,2 раза выше показателя второго квартала прошлого года.

В первом полугодии продажи онлайн-супермаркета увеличились в 3,2 раза и составили 5,688 миллиарда рублей, количество заказов выросло в 2,65 раза — до 1,476 миллиона.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.