МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Расстояние в полтора метра между пассажирами должно сохраняться в течение всего рейса, если это позволяет конструкция судна, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

"Минимальное расстояние в 1,5 метра между пассажирами поддерживается в течение всего рейса, где это допустимо конструктивными особенностями судна", — говорится в рекомендациях для судоходных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками внутренним водным транспортом.

Согласно документу, при входе на судно пассажир должен представить сведения о себе, пройти бесконтактную термометрию и дезинфекционную обработку рук, что является обязательным требованием, а также иметь в наличии и использовать индивидуальные средства защиты.

Уточняется. что пассажиры должны быть размещены в каютах и перемещаться в общественных местах с учетом дистанции в 1,5 метра. В столовой за пассажирами следует закрепить места на все время перевозки.

На палубах и в салонах судов стоит нанести разметку для соблюдения дистанции. Также допустимое количество пассажиров на судне определяется для каждого конкретного типа судна, зависит от его пассажировместимости, площадей салонов и верхней палубы.

Питание на борту следует организовать в каютах, отмечается в документе. На рейсах продолжительностью менее четырех часов питание не предусматривается. Для питья рекомендуется использовать бутилированную воду.